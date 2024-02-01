Шеншина (Черкасская) Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеншина (Черкасская) Ольга Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1883

Сын: Шеншин Василий Владимирович

Отец ребёнка: Шеншин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1884

Сын: Шеншин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Шеншин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Шеншин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Шеншин Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеншин Владимир Васильевич

Смерть
Неизвестно
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