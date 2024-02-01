Шеншина (Черкасская) Ольга Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.02.1883
Сын: Шеншин Василий Владимирович
Отец ребёнка: Шеншин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Шеншин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Шеншин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
1886
Сын: Шеншин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Шеншин Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно