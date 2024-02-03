Фон Ризер (Шеншина) Олимпиада Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти09.04.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Сын: Фон Ризер Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Фон Ризер Николай Петрович
Рождение ребёнка
25.01.1833
Дочь: Фон Ризер Анна Николаевна
Отец ребёнка: Фон Ризер Николай Петрович
Рождение ребёнка
09.06.1834
Дочь: Фон Ризер Мария Николаевна
Отец ребёнка: Фон Ризер Николай Петрович
Рождение ребёнка
?.08.1835
Сын: Фон Ризер Александр Николаевич
Отец ребёнка: Фон Ризер Николай Петрович
Смерть
09.04.1879
Место погребения: Ваганьково