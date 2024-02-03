Фон Ризер (Шеншина) Олимпиада Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Ризер (Шеншина) Олимпиада Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

09.04.1879

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Шеншин Владимир Никанорович

Мать: Шеншина (Ермолова) Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Ризер Николай Петрович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Фон Ризер Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Фон Ризер Николай Петрович

Рождение ребёнка
25.01.1833

Дочь: Фон Ризер Анна Николаевна

Отец ребёнка: Фон Ризер Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.06.1834

Дочь: Фон Ризер Мария Николаевна

Отец ребёнка: Фон Ризер Николай Петрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.08.1835

Сын: Фон Ризер Александр Николаевич

Отец ребёнка: Фон Ризер Николай Петрович

Смерть
09.04.1879
Москва, город федерального значения Москва
Место погребения: Ваганьково

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