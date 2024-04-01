Вильданова (Сираева) Амина Галлямутдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильданова (Сираева) Амина Галлямутдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

Муж

Дети

1916 г.р.
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Добавил:

ВР
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сираев Галлямутдин Сиразетдинович

Мать: Сираева Мальфя

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Загидуллина Мукарама Газизьяновна

Отец ребёнка: Вильданов Газизьян

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильданов Газизьян

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильданов Газизьян

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильданов Газизьян

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильданов Газизьян

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вильданов Галимзян Газизьянович

Отец ребёнка: Вильданов Газизьян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шадрина Карима Газизьяновна

Отец ребёнка: Вильданов Газизьян

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вильданов Газизьян

Место жительства
Неизвестно
Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
1956
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