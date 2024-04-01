Вильданова (Сираева) Амина Галлямутдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сираев Галлямутдин Сиразетдинович
Мать: Сираева Мальфя
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Загидуллина Мукарама Газизьяновна
Отец ребёнка: Вильданов Газизьян
Рождение ребёнка
28.08.1924
Рождение ребёнка
13.04.1929
Рождение ребёнка
18.07.1932
Рождение ребёнка
25.03.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вильданов Галимзян Газизьянович
Отец ребёнка: Вильданов Газизьян
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шадрина Карима Газизьяновна
Отец ребёнка: Вильданов Газизьян
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вильданов Газизьян
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1956