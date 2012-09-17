Вильданов Закуан Газизьянович
Место рождения
Дата рождения18.07.1932
Дата смерти17.09.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вильданова Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
21.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вильданова Лидия Андреевна
Смерть
17.09.2012