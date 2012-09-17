Вильданов Закуан Газизьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильданов Закуан Газизьянович

Место рождения

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.07.1932

Дата смерти

17.09.2012

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1941 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1932

Отец: Вильданов Газизьян Вильданович

Мать: Вильданова Амина Галлямутдиновна

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вильданова Лидия Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильданова Лидия Андреевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильданова Лидия Андреевна

Смерть
17.09.2012
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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