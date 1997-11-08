Вильданова (Бурганова) Лидия Андреевна
Место рождения
Дата рождения18.05.1941
Дата смерти08.11.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вильданов Закуан Газизьянович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вильданов Закуан Газизьянович
Смерть
08.11.1997