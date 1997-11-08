Вильданова (Бурганова) Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильданова (Бурганова) Лидия Андреевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

18.05.1941

Дата смерти

08.11.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вильданов Закуан Газизьянович

Рождение ребёнка
28.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильданов Закуан Газизьянович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильданов Закуан Газизьянович

Смерть
08.11.1997

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