Вильданов Газизьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Загидуллина Мукарама Газизьяновна
Мать ребёнка: Вильданова Амина Галлямутдиновна
Рождение ребёнка
28.08.1924
Рождение ребёнка
13.04.1929
Рождение ребёнка
18.07.1932
Рождение ребёнка
25.03.1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вильданов Галимзян Газизьянович
Мать ребёнка: Вильданова Амина Галлямутдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шадрина Карима Газизьяновна
Мать ребёнка: Вильданова Амина Галлямутдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно