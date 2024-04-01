Вильданов Газизьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВильданов Газизьян

Вильданов Газизьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1916 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Загидуллина Мукарама Газизьяновна

Мать ребёнка: Вильданова Амина Галлямутдиновна

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильданова Амина Галлямутдиновна

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.04.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильданова Амина Галлямутдиновна

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.07.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильданова Амина Галлямутдиновна

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильданова Амина Галлямутдиновна

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вильданов Галимзян Газизьянович

Мать ребёнка: Вильданова Амина Галлямутдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шадрина Карима Газизьяновна

Мать ребёнка: Вильданова Амина Галлямутдиновна

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вильданова Амина Галлямутдиновна

Место жительства
Неизвестно
Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close