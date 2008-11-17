Вильданова (Вильданова) Лайла Газизьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильданова (Вильданова) Лайла Газизьяновна

Место рождения

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.03.1936

Дата смерти

17.11.2008

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1936

Отец: Вильданов Газизьян Вильданович

Мать: Вильданова Амина Галлямутдиновна

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Развод
Неизвестно

Муж: Кашафутдинов Халит Халяфетдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашафутдинов Халит Халяфетдинович

Место жительства
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
27.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашафутдинов Халит Халяфетдинович

Приютово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
17.11.2008
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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