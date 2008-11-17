Вильданова (Вильданова) Лайла Газизьяновна
Место рождения
Дата рождения25.03.1936
Дата смерти17.11.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1936
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кашафутдинов Халит Халяфетдинович
Приютово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
17.11.2008