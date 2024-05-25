Кашафутдинов Халит Халяфетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашафутдинов Халит Халяфетдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: Вильданова Лайла Газизьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вильданова Лайла Газизьяновна

Место жительства
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
Рождение ребёнка
27.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильданова Лайла Газизьяновна

Приютово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область

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