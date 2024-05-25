Кашафутдинов Халит Халяфетдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вильданова Лайла Газизьяновна
Приютово, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно