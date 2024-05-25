Фатхутдинова (Вильданова) Накия Газизьяновна
Место рождения
Дата рождения28.08.1924
Дата смерти25.03.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.03.1948
Рождение ребёнка
21.08.1950
Сын: Фатхутдинов Талгат Мансурович
Отец ребёнка: Фатхутдинов Мансур Фаррахович
Рождение ребёнка
17.03.1955
Рождение ребёнка
28.08.1965
Смерть
25.03.1977