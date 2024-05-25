Фатхутдинова (Вильданова) Накия Газизьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатхутдинова (Вильданова) Накия Газизьяновна

Место рождения

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

28.08.1924

Дата смерти

25.03.1977

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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1950 г.р.
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Добавил:

ВР
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Место
Комментарий
Рождение
28.08.1924

Отец: Вильданов Газизьян Вильданович

Мать: Вильданова (Сираева) Амина Галлямутдиновна

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фатхутдинов Мансур Фаррахович

Место жительства
Неизвестно
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатхутдинов Мансур Фаррахович

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1950

Сын: Фатхутдинов Талгат Мансурович

Отец ребёнка: Фатхутдинов Мансур Фаррахович

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатхутдинов Мансур Фаррахович

Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фатхутдинов Мансур Фаррахович

Смерть
25.03.1977
Октябрьский, город Октябрьский, Республика Башкортостан

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