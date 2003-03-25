Вильданов Миндияр Газизянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильданов Миндияр Газизянович

Место рождения

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

13.04.1929

Дата смерти

25.03.2003

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1890 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

1952 г.р.
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Добавил:

ВР
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Место
Комментарий
Рождение
13.04.1929

Отец: Вильданов Газизьян Вильданович

Мать: Вильданова Амина Галлямутдиновна

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.12.1949

Жена: Вильданова Фанзия Миниахметовна

Рождение ребёнка
10.06.1952

Сын: Вильданов Рузиль Миндиярович

Мать ребёнка: Вильданова Фанзия Миниахметовна

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильданова Фанзия Миниахметовна

Суккулово, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильданова Фанзия Миниахметовна

Тарказы, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вильданова Фанзия Миниахметовна

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
25.03.2003
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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