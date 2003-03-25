Вильданов Миндияр Газизянович
Место рождения
Дата рождения13.04.1929
Дата смерти25.03.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1929
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.12.1949
Рождение ребёнка
10.06.1952
Сын: Вильданов Рузиль Миндиярович
Мать ребёнка: Вильданова Фанзия Миниахметовна
Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1957
Суккулово, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1958
Тарказы, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1967
Смерть
25.03.2003
Кандры, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан