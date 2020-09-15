Вильданова (Хисамова) Фанзия Миниахметовна
Место рождения
Дата рождения05.04.1929
Дата смерти15.09.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.12.1949
Рождение ребёнка
10.06.1952
Сын: Вильданов Рузиль Миндиярович
Отец ребёнка: Вильданов Миндияр Газизянович
Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1957
Суккулово, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1958
Тарказы, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1967
Смерть
15.09.2020