Вильданова (Хисамова) Фанзия Миниахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВильданова (Хисамова) Фанзия Миниахметовна

Вильданова (Хисамова) Фанзия Миниахметовна

Место рождения

Карагай, Карагайский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

05.04.1929

Дата смерти

15.09.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Карагай, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
Неизвестно
Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
28.12.1949

Муж: Вильданов Миндияр Газизянович

Рождение ребёнка
10.06.1952

Сын: Вильданов Рузиль Миндиярович

Отец ребёнка: Вильданов Миндияр Газизянович

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильданов Миндияр Газизянович

Суккулово, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильданов Миндияр Газизянович

Тарказы, Ермекеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вильданов Миндияр Газизянович

Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
15.09.2020

Мы используем куки для улучшения работы сайта.