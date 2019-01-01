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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5295Карагайское, сел.при р. Обве и рч. Карагайке.805165146170Церковь православная 1. Часовня православная 1. Ярмарок 2. Торжки.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пермская губерния, Оханский уезд
С. Карагайское с 78 дер.7Гр. Нат. Пав. Строгонова4164—1413
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1486. Карагайское, село бывшее владельческое, при реке Обве и речке Карагайке, дворов 68, жителей 360, волостное правление (уездный город в 80 верстах), церковь православ Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Карагай, на реке Обве, церк., минист. и церк.-прих. шк., библ., вол. правл., зем. ст., больница, вегерин. пункт, почт.-телегр. отдел., еженед. базар по четверг., яр Показать все Карагайское общество127155215Бывшие помещичьиПравославныеРусские94—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Карагайское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13229Карагайсело58°17'00"54°56'00"O-40-062
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57622410101с Карагайсело