село Карагай, село Карагай, Карагайский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Карагай

Карагайский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Оханский уезд
5295Карагайское, сел.при р. Обве и рч. Карагайке.805165146170Церковь православная 1. Часовня православная 1. Ярмарок 2. Торжки.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пермская губерния, Оханский уезд
С. Карагайское с 78 дер.7Гр. Нат. Пав. Строгонова41641413

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Оханский уезд, Карагайская волость
1486. Карагайское, село бывшее владельческое, при реке Обве и речке Карагайке, дворов 68, жителей 360, волостное правление (уездный город в 80 верстах), церковь православ Показать все

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Оханский уезд, Карагайская волость
1) с. Карагай, на реке Обве, церк., минист. и церк.-прих. шк., библ., вол. правл., зем. ст., больница, вегерин. пункт, почт.-телегр. отдел., еженед. базар по четверг., яр Показать все Карагайское общество127155215Бывшие помещичьиПравославныеРусские94

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Пермская губерния, Оханский уезд, Карагайская волость
село Карагайское

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Карагайский район
13229Карагайсело58°17'00"54°56'00"O-40-062

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Карагайский муниципальный район, Карагайское сельское поселение
57622410101с Карагайсело
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