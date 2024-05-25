Вильданов Рузиль Миндиярович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вильданов Рузиль Миндиярович

Место рождения

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.06.1952

Дата смерти

02.06.1979

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1952

Отец: Вильданов Миндияр Газизянович

Мать: Вильданова Фанзия Миниахметовна

Туймазы, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.06.1979
Ермухаметово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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