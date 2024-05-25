Вильданов Рузиль Миндиярович
Место рождения
Дата рождения10.06.1952
Дата смерти02.06.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1952
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.06.1979