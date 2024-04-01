Вильданов Галимзян Газизьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВильданов Галимзян Газизьянович

Вильданов Галимзян Газизьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вильданов Газизьян

Мать: Вильданова Амина Галлямутдиновна

Рождение ребёнка
13.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аклима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вильданов Азат

Мать ребёнка: Аклима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вильданов Ирек

Мать ребёнка: Аклима

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аклима

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close