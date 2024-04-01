Вильданов Галимзян Газизьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вильданов Газизьян
Рождение ребёнка
13.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аклима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вильданов Азат
Мать ребёнка: Аклима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вильданов Ирек
Мать ребёнка: Аклима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аклима
Смерть
Неизвестно