Кошкин Тихон Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Кошкина (Рослякова) Марина Стефановна
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Кошкина) Агафья Тихоновна
Мать ребёнка: Кошкина (Рослякова) Марина Стефановна
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Кошкина (Рослякова) Марина Стефановна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Проскурина (Кошкина) Екатерина Тихоновна
Мать ребёнка: Кошкина (Рослякова) Марина Стефановна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Кошкина (Рослякова) Марина Стефановна
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Юрова (Кошкина) Марфа Тихоновна
Мать ребёнка: Кошкина (Рослякова) Марина Стефановна
Смерть
1840