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Кошкин Тихон Гавриилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Кошкин Гавриил Кузьмич

Мать: Никонова Матрена Авраамовна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кошкин Петр Тихонович

Мать ребёнка: Кошкина (Рослякова) Марина Стефановна

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Кошкина) Агафья Тихоновна

Мать ребёнка: Кошкина (Рослякова) Марина Стефановна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Кошкин Василий Тихонович

Мать ребёнка: Кошкина (Рослякова) Марина Стефановна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Проскурина (Кошкина) Екатерина Тихоновна

Мать ребёнка: Кошкина (Рослякова) Марина Стефановна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Кошкин Иосиф Тихонович

Мать ребёнка: Кошкина (Рослякова) Марина Стефановна

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Юрова (Кошкина) Марфа Тихоновна

Мать ребёнка: Кошкина (Рослякова) Марина Стефановна

Смерть
1840

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