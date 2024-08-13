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Кошкин Иосиф Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Кошкин Тихон Гавриилович

Мать: Кошкина (Рослякова) Марина Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827

Сын: Кошкин Николай Иосифович

Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Феврония Егоровна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Милованова (Кошкина) Стефанида Иосифовна

Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Феврония Егоровна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Кошкин Семен Иосифович

Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Феврония Егоровна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Кошкин Трофим Иосифович

Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Феврония Егоровна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Кошкина) Агафья Иосифовна

Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Феврония Егоровна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Кошкина) Капитолина Иосифовна

Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Феврония Егоровна

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