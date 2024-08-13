Кошкин Иосиф Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Феврония Егоровна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Милованова (Кошкина) Стефанида Иосифовна
Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Феврония Егоровна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Феврония Егоровна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Феврония Егоровна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Кошкина) Агафья Иосифовна
Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Феврония Егоровна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Кошкина) Капитолина Иосифовна
Мать ребёнка: Кошкина (Кошкина) Феврония Егоровна