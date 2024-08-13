Кошкина (Рослякова) Марина Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина (Рослякова) Марина Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кошкин Петр Тихонович

Отец ребёнка: Кошкин Тихон Гавриилович

Рождение ребёнка
1800

Сын: Кошкин Василий Тихонович

Отец ребёнка: Кошкин Тихон Гавриилович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Кошкина) Агафья Тихоновна

Отец ребёнка: Кошкин Тихон Гавриилович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Проскурина (Кошкина) Екатерина Тихоновна

Отец ребёнка: Кошкин Тихон Гавриилович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Кошкин Иосиф Тихонович

Отец ребёнка: Кошкин Тихон Гавриилович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: Юрова (Кошкина) Марфа Тихоновна

Отец ребёнка: Кошкин Тихон Гавриилович

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