Кошкина (Рослякова) Марина Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Кошкин Тихон Гавриилович
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Кошкин Тихон Гавриилович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Кошкина) Агафья Тихоновна
Отец ребёнка: Кошкин Тихон Гавриилович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Проскурина (Кошкина) Екатерина Тихоновна
Отец ребёнка: Кошкин Тихон Гавриилович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Кошкин Тихон Гавриилович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Юрова (Кошкина) Марфа Тихоновна
Отец ребёнка: Кошкин Тихон Гавриилович