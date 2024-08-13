Проскурина (Кошкина) Екатерина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурина (Кошкина) Екатерина Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Кошкин Тихон Гавриилович

Мать: Кошкина (Рослякова) Марина Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Проскурина) Надежда Михеевна

Отец ребёнка: Проскурин Михей (Мокий) Федотович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Проскурин Евстигней Михеевич

Отец ребёнка: Проскурин Михей (Мокий) Федотович

Рождение ребёнка
13.10.1837

Сын: Проскурин Иван Михеевич

Отец ребёнка: Проскурин Михей (Мокий) Федотович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Проскурина) Вера Михеевна

Отец ребёнка: Проскурин Михей (Мокий) Федотович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Швецова (Проскурина) Ольга Михеевна

Отец ребёнка: Проскурин Михей (Мокий) Федотович

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