Проскурина (Кошкина) Екатерина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Проскурина) Надежда Михеевна
Отец ребёнка: Проскурин Михей (Мокий) Федотович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Проскурин Евстигней Михеевич
Отец ребёнка: Проскурин Михей (Мокий) Федотович
Рождение ребёнка
13.10.1837
Отец ребёнка: Проскурин Михей (Мокий) Федотович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Проскурина) Вера Михеевна
Отец ребёнка: Проскурин Михей (Мокий) Федотович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Швецова (Проскурина) Ольга Михеевна
Отец ребёнка: Проскурин Михей (Мокий) Федотович