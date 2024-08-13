Юрова (Кошкина) Марфа Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1836
Сын: Юров Павел Иванович
Отец ребёнка: Юров Иван Ионович
Рождение ребёнка
29.04.1844
Сын: Юров Ивлей Иванович
Отец ребёнка: Юров Иван Ионович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Юрова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Юров Иван Ионович