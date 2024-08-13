Юрова (Кошкина) Марфа Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрова (Кошкина) Марфа Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Кошкин Тихон Гавриилович

Мать: Кошкина (Рослякова) Марина Стефановна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1836

Сын: Юров Павел Иванович

Отец ребёнка: Юров Иван Ионович

Рождение ребёнка
29.04.1844

Сын: Юров Ивлей Иванович

Отец ребёнка: Юров Иван Ионович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Юрова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Юров Иван Ионович

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