Юров Иван Ионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юров Иван Ионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1836

Сын: Юров Павел Иванович

Мать ребёнка: Юрова (Кошкина) Марфа Тихоновна

Рождение ребёнка
29.04.1844

Сын: Юров Ивлей Иванович

Мать ребёнка: Юрова (Кошкина) Марфа Тихоновна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Юрова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Юрова (Кошкина) Марфа Тихоновна

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