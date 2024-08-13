Юров Иван Ионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.12.1836
Сын: Юров Павел Иванович
Мать ребёнка: Юрова (Кошкина) Марфа Тихоновна
Рождение ребёнка
29.04.1844
Сын: Юров Ивлей Иванович
Мать ребёнка: Юрова (Кошкина) Марфа Тихоновна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Юрова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Юрова (Кошкина) Марфа Тихоновна