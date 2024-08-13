Никонова Матрена Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никонова Матрена Авраамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772

Сын: Кошкин Тихон Гавриилович

Отец ребёнка: Кошкин Гавриил Кузьмич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Кошкин Николай Гавриилович

Отец ребёнка: Кошкин Гавриил Кузьмич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Кошкин Николай Меньшой Гавриилович

Отец ребёнка: Кошкин Гавриил Кузьмич

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