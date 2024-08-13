Кошкин Гавриил Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкин Гавриил Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

1783

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Кошкин Кузьма Яковлевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772

Сын: Кошкин Тихон Гавриилович

Мать ребёнка: Никонова Матрена Авраамовна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Кошкин Николай Гавриилович

Мать ребёнка: Никонова Матрена Авраамовна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Кошкин Николай Меньшой Гавриилович

Мать ребёнка: Никонова Матрена Авраамовна

Смерть
1783

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