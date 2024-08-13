Кошкин Гавриил Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смерти1783
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Кошкин Кузьма Яковлевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: Никонова Матрена Авраамовна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Кошкин Николай Гавриилович
Мать ребёнка: Никонова Матрена Авраамовна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кошкин Николай Меньшой Гавриилович
Мать ребёнка: Никонова Матрена Авраамовна
Смерть
1783