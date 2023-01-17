Петрашень Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти1937
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Петрашень Василий Матвеевич
Мать: Анна Иосифовна
Бракосочетание
30.06.1904
Жена: Джесси
Супруг(-а): Иван Васильевич Петрашень
Рождение ребёнка
1904
Сын: Петрашень Василий Иванович
Мать ребёнка: Джесси
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Джесси
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Джесси
Рождение ребёнка
05.08.1914
Сын: Петрашень Георгий Иванович
Мать ребёнка: Джесси
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Джесси
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Джесси
Смерть
1937
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище