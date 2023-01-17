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Петрашень Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Петрашень Василий Матвеевич

Мать: Анна Иосифовна

Бракосочетание
30.06.1904

Жена: Джесси

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Супруг(-а): Иван Васильевич Петрашень
Рождение ребёнка
1904

Сын: Петрашень Василий Иванович

Мать ребёнка: Джесси

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Джесси

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Джесси

Рождение ребёнка
05.08.1914

Сын: Петрашень Георгий Иванович

Мать ребёнка: Джесси

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Джесси

Рождение ребёнка
1920

Сын: Петрашень Иван Иванович

Мать ребёнка: Джесси

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Смерть
1937
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смоленское лютеранское кладбище
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