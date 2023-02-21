(NN) Анна Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(NN) Анна Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Петрашень Иван Васильевич

Отец ребёнка: Петрашень Василий Матвеевич

Рождение ребёнка
28.12.1892

Сын: Петрашень Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Петрашень Василий Матвеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрашень Николай Васильевич

Отец ребёнка: Петрашень Василий Матвеевич

Смерть
Неизвестно