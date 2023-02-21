(NN) Анна Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Петрашень Иван Васильевич
Отец ребёнка: Петрашень Василий Матвеевич
Рождение ребёнка
28.12.1892
Сын: Петрашень Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Петрашень Василий Матвеевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрашень Николай Васильевич
Отец ребёнка: Петрашень Василий Матвеевич
Смерть
Неизвестно