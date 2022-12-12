Петрашень Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрашень Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петрашень Василий Матвеевич

Мать: Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
30.08.1905

Сын: Петрашень Ростислав Николаевич

Мать ребёнка: Петрашень Ольга Васильевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрашень Ольга Васильевна

Смерть
Неизвестно
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