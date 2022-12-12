Петрашень Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петрашень Василий Матвеевич
Мать: Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
30.08.1905
Сын: Петрашень Ростислав Николаевич
Мать ребёнка: Петрашень Ольга Васильевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно