Петрашень Василий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрашень Василий Матвеевич

Петрашень Василий Матвеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Петрашень Иван Васильевич

Мать ребёнка: Анна Иосифовна

Рождение ребёнка
28.12.1892

Сын: Петрашень Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Анна Иосифовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
инженер путей сообщения
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрашень Николай Васильевич

Мать ребёнка: Анна Иосифовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close