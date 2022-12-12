Петрашень Василий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Петрашень Иван Васильевич
Мать ребёнка: Анна Иосифовна
Рождение ребёнка
28.12.1892
Сын: Петрашень Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Анна Иосифовна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
инженер путей сообщения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрашень Николай Васильевич
Мать ребёнка: Анна Иосифовна
Смерть
Неизвестно