Петрашень Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрашень Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1905

Сын: Петрашень Ростислав Николаевич

Отец ребёнка: Петрашень Николай Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрашень Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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