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Петрашень Георгий Иванович

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Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

05.08.1914

Дата смерти

17.09.2004

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1914

Отец: Петрашень Иван Васильевич

Мать: Джесси

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Бракосочетание
1940

Жена: Петрашень Ирина Михайловна

Супруг(-а): Георгий Иванович Петрашень
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрашень Ирина Михайловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
scientist
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрашень Ирина Михайловна

Смерть
17.09.2004
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смоленское лютеранское кладбище
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