Петрашень Георгий Иванович
Место рождения
Дата рождения05.08.1914
Дата смерти17.09.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1914
Отец: Петрашень Иван Васильевич
Мать: Джесси
Бракосочетание
1940
Супруг(-а): Георгий Иванович Петрашень
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрашень Ирина Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
scientist
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрашень Ирина Михайловна
Смерть
17.09.2004
Похороны
Неизвестно
Смоленское лютеранское кладбище