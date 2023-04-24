Петрашень (Януш) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрашень (Януш) Ирина Михайловна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1920

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Азбукин Михаил

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1940

Муж: Петрашень Георгий Иванович

Супруг(-а): Георгий Иванович Петрашень
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрашень Георгий Иванович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
scientist, biology
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петрашень Георгий Иванович

Смерть
1966
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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