Петрашень (Януш) Ирина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Азбукин Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
1940
Супруг(-а): Георгий Иванович Петрашень
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петрашень Георгий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
scientist, biology
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петрашень Георгий Иванович
Смерть
1966