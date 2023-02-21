(Петрашень) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петрашень) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Петрашень Иван Васильевич

Мать: Джесси

Смерть
Неизвестно
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