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(Петрашень) Татьяна Ивановна
(Петрашень) Татьяна Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1918
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Петрашень Иван Васильевич
1875 г.р.
Мать
(Parland Парланд) Джесси
1878 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Петрашень Иван Васильевич
Мать:
Джесси
Смерть
Неизвестно
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