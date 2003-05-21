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Петрашень Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1878 г.р.

Жена

Дети

1936 г.р.
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Петрашень Иван Васильевич

Мать: Джесси

Рождение ребёнка
1936

Сын: Петрашень Иван

Мать ребёнка: Петрашень Варвара

Рождение ребёнка
23.04.1949

Сын: Петрашень Павел Васильевич

Мать ребёнка: Петрашень Анна Львовна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер путей сообщения
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрашень Анна Львовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрашень Варвара

Смерть
1994
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