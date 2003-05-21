Петрашень Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Петрашень Иван Васильевич
Мать: Джесси
Рождение ребёнка
1936
Сын: Петрашень Иван
Мать ребёнка: Петрашень Варвара
Рождение ребёнка
23.04.1949
Сын: Петрашень Павел Васильевич
Мать ребёнка: Петрашень Анна Львовна
Работа или профессия
Неизвестно
инженер путей сообщения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрашень Анна Львовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрашень Варвара
Смерть
1994