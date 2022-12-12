(Петрашень) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Петрашень Иван Васильевич
Мать: Джесси
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1992
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смоленское лютеранское кладбище