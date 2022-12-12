(Петрашень) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петрашень) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

1878 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Петрашень Иван Васильевич

Мать: Джесси

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1992
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смоленское лютеранское кладбище
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