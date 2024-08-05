Соколов Александр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1815
Сын: Соколов Пётр Александрович
Мать ребёнка: Соколова (?) Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
13.11.1819
Сын: Соколов (?) Михаил Александрович
Мать ребёнка: Соколова (?) Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
1820
Сын: Соколов (?) Павел Александрович
Мать ребёнка: Соколова (?) Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
08.12.1822
Сын: Соколов Николай Александрович
Мать ребёнка: Соколова (?) Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
03.11.1826
Сын: Соколов Лазарь Александрович
Мать ребёнка: Соколова (?) Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Соколова) Наталья Александровна
Мать ребёнка: Соколова (?) Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Соколова) Любовь Александровна
Мать ребёнка: Соколова (?) Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Соколов Матвей (1-Й) Александрович
Мать ребёнка: Соколова (?) Марфа Сергеевна
Рождение ребёнка
21.11.1832
Сын: Соколов Матвей Александрович
Мать ребёнка: Соколова (?) Марфа Сергеевна
Смерть
После 1857