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Соколов Александр Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Соколов Антон Феофилактович

Мать: Соколова Марфа Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (?) Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Соколов Пётр Александрович

Мать ребёнка: Соколова (?) Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
13.11.1819

Сын: Соколов (?) Михаил Александрович

Мать ребёнка: Соколова (?) Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Соколов (?) Павел Александрович

Мать ребёнка: Соколова (?) Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
08.12.1822

Сын: Соколов Николай Александрович

Мать ребёнка: Соколова (?) Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
03.11.1826

Сын: Соколов Лазарь Александрович

Мать ребёнка: Соколова (?) Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Соколова) Наталья Александровна

Мать ребёнка: Соколова (?) Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Соколова) Любовь Александровна

Мать ребёнка: Соколова (?) Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Соколов Матвей (1-Й) Александрович

Мать ребёнка: Соколова (?) Марфа Сергеевна

Рождение ребёнка
21.11.1832

Сын: Соколов Матвей Александрович

Мать ребёнка: Соколова (?) Марфа Сергеевна

Смерть
После 1857

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