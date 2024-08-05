Соколов (?) Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1819
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1842
Мать ребёнка: Соколова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Соколов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Соколова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Соколова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Соколова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Соколова) Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Соколова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Соколова) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Соколова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Соколов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Соколова Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно