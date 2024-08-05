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Соколов (?) Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1819

Отец: Соколов Александр Антонович

Мать: Соколова (?) Марфа Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
01.09.1842

Сын: Соколов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Соколова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Соколов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Соколова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Соколова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Соколова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Соколова) Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Соколова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Соколова) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Соколова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Соколов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Соколова Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно

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