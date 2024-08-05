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Соколов Пётр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Соколов Александр Антонович

Мать: Соколова (?) Марфа Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (?) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
04.03.1843

Дочь: (Соколова) Александра Петровна

Мать ребёнка: Соколова (?) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
23.05.1846

Дочь: Третьякова (Соколова) Елена Петровна

Мать ребёнка: Соколова (?) Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
02.09.1849

Сын: Соколов Александр Петрович

Мать ребёнка: Соколова (?) Татьяна Васильевна

Смерть
Неизвестно

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