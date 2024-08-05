Соколов Пётр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1843
Дочь: (Соколова) Александра Петровна
Мать ребёнка: Соколова (?) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
23.05.1846
Дочь: Третьякова (Соколова) Елена Петровна
Мать ребёнка: Соколова (?) Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
02.09.1849
Сын: Соколов Александр Петрович
Мать ребёнка: Соколова (?) Татьяна Васильевна
Смерть
Неизвестно