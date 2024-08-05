Третьякова (Соколова) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Соколова) Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1846

Дата смерти

После 1916

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1846

Отец: Соколов Пётр Александрович

Мать: Соколова (?) Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
10.06.1869

Сын: Третьяков Александр Иванович

Отец ребёнка: Третьяков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1870

Сын: Третьяков Николай Иванович

Отец ребёнка: Третьяков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
13.12.1871

Сын: Третьяков Пётр Иванович

Отец ребёнка: Третьяков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Третьякова) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
28.09.1875

Сын: Третьяков Михаил Иванович

Отец ребёнка: Третьяков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Третьякова) Глафира Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
31.08.1878

Дочь: (Третьякова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
17.02.1881

Сын: Третьяков Василий Иванович

Отец ребёнка: Третьяков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1883

Сын: Третьяков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Третьяков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
20.04.1885

Сын: Третьяков Стефан Иванович

Отец ребёнка: Третьяков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
29.07.1886

Сын: Третьяков Сергей Иванович

Отец ребёнка: Третьяков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Бриллиантова (Третьякова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Третьяков Иван Андреевич

Смерть
После 1916

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