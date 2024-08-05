Третьякова (Соколова) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1846
Дата смертиПосле 1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Третьяков Александр Иванович
Отец ребёнка: Третьяков Иван Андреевич
Сын: Третьяков Николай Иванович
Отец ребёнка: Третьяков Иван Андреевич
Отец ребёнка: Третьяков Иван Андреевич
Дочь: (Третьякова) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков Иван Андреевич
Сын: Третьяков Михаил Иванович
Отец ребёнка: Третьяков Иван Андреевич
Дочь: (Третьякова) Глафира Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков Иван Андреевич
Дочь: (Третьякова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков Иван Андреевич
Сын: Третьяков Василий Иванович
Отец ребёнка: Третьяков Иван Андреевич
Сын: Третьяков Виктор Иванович
Отец ребёнка: Третьяков Иван Андреевич
Сын: Третьяков Стефан Иванович
Отец ребёнка: Третьяков Иван Андреевич
Сын: Третьяков Сергей Иванович
Отец ребёнка: Третьяков Иван Андреевич
Дочь: Бриллиантова (Третьякова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Третьяков Иван Андреевич