Третьяков Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиПосле 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Третьяков Александр Иванович
Мать ребёнка: Третьякова (Соколова) Елена Петровна
Сын: Третьяков Николай Иванович
Мать ребёнка: Третьякова (Соколова) Елена Петровна
Мать ребёнка: Третьякова (Соколова) Елена Петровна
Дочь: (Третьякова) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Третьякова (Соколова) Елена Петровна
Сын: Третьяков Михаил Иванович
Мать ребёнка: Третьякова (Соколова) Елена Петровна
Дочь: (Третьякова) Глафира Ивановна
Мать ребёнка: Третьякова (Соколова) Елена Петровна
Дочь: (Третьякова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Третьякова (Соколова) Елена Петровна
Сын: Третьяков Василий Иванович
Мать ребёнка: Третьякова (Соколова) Елена Петровна
Сын: Третьяков Виктор Иванович
Мать ребёнка: Третьякова (Соколова) Елена Петровна
Сын: Третьяков Стефан Иванович
Мать ребёнка: Третьякова (Соколова) Елена Петровна
Сын: Третьяков Сергей Иванович
Мать ребёнка: Третьякова (Соколова) Елена Петровна
Дочь: Бриллиантова (Третьякова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Третьякова (Соколова) Елена Петровна