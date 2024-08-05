Третьяков Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТретьяков Иван Андреевич

Третьяков Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

После 1916

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Третьяков Андрей Иванович

Мать: Третьякова (Лебедева) Наталья Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова (Соколова) Елена Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок
Рождение ребёнка
10.06.1869

Сын: Третьяков Александр Иванович

Мать ребёнка: Третьякова (Соколова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Третьяков Николай Иванович

Мать ребёнка: Третьякова (Соколова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
13.12.1871

Сын: Третьяков Пётр Иванович

Мать ребёнка: Третьякова (Соколова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Третьякова) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Третьякова (Соколова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
28.09.1875

Сын: Третьяков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Третьякова (Соколова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Третьякова) Глафира Ивановна

Мать ребёнка: Третьякова (Соколова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
31.08.1878

Дочь: (Третьякова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Третьякова (Соколова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
17.02.1881

Сын: Третьяков Василий Иванович

Мать ребёнка: Третьякова (Соколова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Третьяков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Третьякова (Соколова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
20.04.1885

Сын: Третьяков Стефан Иванович

Мать ребёнка: Третьякова (Соколова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
29.07.1886

Сын: Третьяков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Третьякова (Соколова) Елена Петровна

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Бриллиантова (Третьякова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Третьякова (Соколова) Елена Петровна

Смерть
После 1916

Мы используем куки для улучшения работы сайта.