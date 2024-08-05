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Третьяков Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

После 1872

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович

Мать: Третьякова (?) Матрона Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова (Лебедева) Наталья Стефановна

Рождение ребёнка
02.06.1834

Дочь: Орлова (Третьякова) Агриппина Андреевна

Мать ребёнка: Третьякова (Лебедева) Наталья Стефановна

Рождение ребёнка
22.10.1836

Дочь: (Третьякова) Настасья (Анастасия) Андреевна

Мать ребёнка: Третьякова (Лебедева) Наталья Стефановна

Рождение ребёнка
1841

Сын: Третьяков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Третьякова (Лебедева) Наталья Стефановна

Рождение ребёнка
14.05.1844

Дочь: (Третьякова) Елена Андреевна

Мать ребёнка: Третьякова (Лебедева) Наталья Стефановна

Рождение ребёнка
04.06.1845

Сын: Третьяков Александр Андреевич

Мать ребёнка: Третьякова (Лебедева) Наталья Стефановна

Рождение ребёнка
10.02.1848

Дочь: Ионина (Третьякова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Третьякова (Лебедева) Наталья Стефановна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Воинова (Третьякова) Александра Андреевна

Мать ребёнка: Третьякова (Лебедева) Наталья Стефановна

Рождение ребёнка
06.05.1855

Сын: Третьяков Николай Андреевич

Мать ребёнка: Третьякова (Лебедева) Наталья Стефановна

Смерть
После 1872

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