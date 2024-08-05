Третьяков Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиПосле 1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1834
Дочь: Орлова (Третьякова) Агриппина Андреевна
Мать ребёнка: Третьякова (Лебедева) Наталья Стефановна
Рождение ребёнка
22.10.1836
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Третьякова (Лебедева) Наталья Стефановна
Рождение ребёнка
14.05.1844
Дочь: (Третьякова) Елена Андреевна
Мать ребёнка: Третьякова (Лебедева) Наталья Стефановна
Рождение ребёнка
04.06.1845
Сын: Третьяков Александр Андреевич
Мать ребёнка: Третьякова (Лебедева) Наталья Стефановна
Рождение ребёнка
10.02.1848
Дочь: Ионина (Третьякова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Третьякова (Лебедева) Наталья Стефановна
Рождение ребёнка
1852
Рождение ребёнка
06.05.1855
Сын: Третьяков Николай Андреевич
Мать ребёнка: Третьякова (Лебедева) Наталья Стефановна
Смерть
После 1872