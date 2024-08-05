Третьякова (Лебедева) Наталья Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Лебедева) Наталья Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.08.1811

Дата смерти

04.03.1879

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1811

Отец: Лебедев (?) Стефан Иоаннович

Мать: Степанида Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
02.06.1834

Дочь: Орлова (Третьякова) Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Третьяков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
22.10.1836

Дочь: (Третьякова) Настасья (Анастасия) Андреевна

Отец ребёнка: Третьяков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1841

Сын: Третьяков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Третьяков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
14.05.1844

Дочь: (Третьякова) Елена Андреевна

Отец ребёнка: Третьяков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
04.06.1845

Сын: Третьяков Александр Андреевич

Отец ребёнка: Третьяков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
10.02.1848

Дочь: Ионина (Третьякова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Третьяков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Воинова (Третьякова) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Третьяков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
06.05.1855

Сын: Третьяков Николай Андреевич

Отец ребёнка: Третьяков Андрей Иванович

Смерть
04.03.1879

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