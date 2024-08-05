Третьякова (Лебедева) Наталья Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.08.1811
Дата смерти04.03.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1811
Отец: Лебедев (?) Стефан Иоаннович
Мать: Степанида Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1834
Дочь: Орлова (Третьякова) Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Третьяков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1836
Дочь: (Третьякова) Настасья (Анастасия) Андреевна
Отец ребёнка: Третьяков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Третьяков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
14.05.1844
Дочь: (Третьякова) Елена Андреевна
Отец ребёнка: Третьяков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
04.06.1845
Сын: Третьяков Александр Андреевич
Отец ребёнка: Третьяков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1848
Дочь: Ионина (Третьякова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Третьяков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Воинова (Третьякова) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Третьяков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
06.05.1855
Сын: Третьяков Николай Андреевич
Отец ребёнка: Третьяков Андрей Иванович
Смерть
04.03.1879