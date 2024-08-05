Соколова (?) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (?) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1818

Дата смерти

До 1864

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1818

Отец: Василий Гаврилович

Мать: Елена Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
04.03.1843

Дочь: (Соколова) Александра Петровна

Отец ребёнка: Соколов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
23.05.1846

Дочь: Третьякова (Соколова) Елена Петровна

Отец ребёнка: Соколов Пётр Александрович

Рождение ребёнка
02.09.1849

Сын: Соколов Александр Петрович

Отец ребёнка: Соколов Пётр Александрович

Смерть
До 1864

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