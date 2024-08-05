Соколова (?) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1818
Дата смертиДо 1864
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1818
Отец: Василий Гаврилович
Мать: Елена Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1843
Дочь: (Соколова) Александра Петровна
Отец ребёнка: Соколов Пётр Александрович
Рождение ребёнка
23.05.1846
Дочь: Третьякова (Соколова) Елена Петровна
Отец ребёнка: Соколов Пётр Александрович
Рождение ребёнка
02.09.1849
Сын: Соколов Александр Петрович
Отец ребёнка: Соколов Пётр Александрович
Смерть
До 1864