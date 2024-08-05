Соколова (?) Марфа Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Сергей Ильич
Мать: Анна Степановна
Сын: Соколов Пётр Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Антонович
Сын: Соколов (?) Михаил Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Антонович
Сын: Соколов (?) Павел Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Антонович
Сын: Соколов Николай Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Антонович
Сын: Соколов Лазарь Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Антонович
Дочь: (Соколова) Наталья Александровна
Отец ребёнка: Соколов Александр Антонович
Дочь: (Соколова) Любовь Александровна
Отец ребёнка: Соколов Александр Антонович
Сын: Соколов Матвей (1-Й) Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Антонович
Сын: Соколов Матвей Александрович
Отец ребёнка: Соколов Александр Антонович