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Соколова (?) Марфа Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Сергей Ильич

Мать: Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Александр Антонович

Рождение ребёнка
1815

Сын: Соколов Пётр Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Антонович

Рождение ребёнка
13.11.1819

Сын: Соколов (?) Михаил Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Антонович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Соколов (?) Павел Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Антонович

Рождение ребёнка
08.12.1822

Сын: Соколов Николай Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Антонович

Рождение ребёнка
03.11.1826

Сын: Соколов Лазарь Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Антонович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Соколова) Наталья Александровна

Отец ребёнка: Соколов Александр Антонович

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Соколова) Любовь Александровна

Отец ребёнка: Соколов Александр Антонович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Соколов Матвей (1-Й) Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Антонович

Рождение ребёнка
21.11.1832

Сын: Соколов Матвей Александрович

Отец ребёнка: Соколов Александр Антонович

Смерть
После 1857

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