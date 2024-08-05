(Соколова) Любовь Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Соколова) Любовь Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Соколов Александр Антонович

Мать: Соколова (?) Марфа Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Сергей Павлович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Некрасов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Некрасов Сергей Павлович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Некрасов Сергей Павлович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Некрасов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Некрасов Сергей Павлович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Некрасов Сергей Павлович

Рождение ребёнка
09.08.1855

Дочь: Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Некрасов Сергей Павлович

Смерть
Неизвестно

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