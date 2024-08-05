(Соколова) Любовь Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Сын: Некрасов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Некрасов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Некрасов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Некрасов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Некрасов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Некрасов Сергей Павлович
Рождение ребёнка
09.08.1855
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Некрасов Сергей Павлович
Смерть
Неизвестно