Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Стефан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Ильич
Рождение ребёнка
27.01.1772
Сын: Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Ильич
Рождение ребёнка
08.11.1774
Сын: Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Ильич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Ильич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Евдокия (Авдотья) Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Ильич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Агафья Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Ильич
Рождение ребёнка
1787
Сын: Афанасий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Ильич
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Соколова (?) Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Ильич
Смерть
Неизвестно