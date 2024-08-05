Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Степановна

Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Стефан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Ильич

Рождение ребёнка
27.01.1772

Сын: Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Ильич

Рождение ребёнка
08.11.1774

Сын: Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Ильич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Ильич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Евдокия (Авдотья) Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Ильич

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Агафья Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Ильич

Рождение ребёнка
1787

Сын: Афанасий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Ильич

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Соколова (?) Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Ильич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.