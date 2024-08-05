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Соколов Антон Феофилактович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

После 1822

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Соколов Феофилакт (Филат) Алексеевич

Мать: Соколова Екатерина Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Соколова) Матрона Антоновна

Мать ребёнка: Соколова Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Соколова) Анна Антоновна

Мать ребёнка: Соколова Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Соколова) Анисья Антоновна

Мать ребёнка: Соколова Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
1793

Сын: Соколов Александр Антонович

Мать ребёнка: Соколова Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Соколова) Александра Антоновна

Мать ребёнка: Соколова Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
1798

Сын: Соколов Алексей Антонович

Мать ребёнка: Соколова Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Соколова) Наталья Антоновна

Мать ребёнка: Соколова Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Соколов Василий Антонович

Мать ребёнка: Соколова Марфа Михайловна

Смерть
После 1822

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