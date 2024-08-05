Соколов Феофилакт (Филат) Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Сын: Соколов Антон Феофилактович
Мать ребёнка: Соколова Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Соколова) Степанида Феофилактовна
Мать ребёнка: Соколова Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Соколова) Ирина (?) Феофилактовна
Мать ребёнка: Соколова Екатерина Никитична
Рождение ребёнка
1770
Сын: Соколов Алексей Феофилактович
Мать ребёнка: Соколова Екатерина Никитична
Смерть
До 1782