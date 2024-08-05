Соколов Феофилакт (Филат) Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Феофилакт (Филат) Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Соколов Алексей Иванович

Мать: Соколова (?) Настасья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Екатерина Никитична

Рождение ребёнка
1764

Сын: Соколов Антон Феофилактович

Мать ребёнка: Соколова Екатерина Никитична

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Соколова) Степанида Феофилактовна

Мать ребёнка: Соколова Екатерина Никитична

Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Соколова) Ирина (?) Феофилактовна

Мать ребёнка: Соколова Екатерина Никитична

Рождение ребёнка
1770

Сын: Соколов Алексей Феофилактович

Мать ребёнка: Соколова Екатерина Никитична

Смерть
До 1782

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