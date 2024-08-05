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Соколова Екатерина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

После 1790

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Никита Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Феофилакт (Филат) Алексеевич

Рождение ребёнка
1764

Сын: Соколов Антон Феофилактович

Отец ребёнка: Соколов Феофилакт (Филат) Алексеевич

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Соколова) Степанида Феофилактовна

Отец ребёнка: Соколов Феофилакт (Филат) Алексеевич

Рождение ребёнка
1768

Дочь: (Соколова) Ирина (?) Феофилактовна

Отец ребёнка: Соколов Феофилакт (Филат) Алексеевич

Рождение ребёнка
1770

Сын: Соколов Алексей Феофилактович

Отец ребёнка: Соколов Феофилакт (Филат) Алексеевич

Смерть
После 1790

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