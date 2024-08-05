Соколова Екатерина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиПосле 1790
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Никита Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1764
Сын: Соколов Антон Феофилактович
Отец ребёнка: Соколов Феофилакт (Филат) Алексеевич
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Соколова) Степанида Феофилактовна
Отец ребёнка: Соколов Феофилакт (Филат) Алексеевич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: (Соколова) Ирина (?) Феофилактовна
Отец ребёнка: Соколов Феофилакт (Филат) Алексеевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Соколов Алексей Феофилактович
Отец ребёнка: Соколов Феофилакт (Филат) Алексеевич
Смерть
После 1790