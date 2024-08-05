Соколов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: Соколов (?) Иван Ефимович
Мать: Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Сын: Соколов Феофилакт (Филат) Алексеевич
Мать ребёнка: Соколова (?) Настасья Петровна
Рождение ребёнка
1745
Мать ребёнка: Соколова (?) Настасья Петровна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Соколова) Степанида Алексеевна
Мать ребёнка: Соколова (?) Настасья Петровна
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Соколова (?) Настасья Петровна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Соколова) Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Соколова (?) Настасья Петровна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Соколова) Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Соколова (?) Настасья Петровна
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Соколова) Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Соколова (?) Настасья Петровна
Смерть
Неизвестно