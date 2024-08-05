Соколов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Соколов (?) Иван Ефимович

Мать: Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова (?) Настасья Петровна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Соколов Феофилакт (Филат) Алексеевич

Мать ребёнка: Соколова (?) Настасья Петровна

Рождение ребёнка
1745

Сын: Соколов Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Соколова (?) Настасья Петровна

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Соколова) Степанида Алексеевна

Мать ребёнка: Соколова (?) Настасья Петровна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Соколов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Соколова (?) Настасья Петровна

Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Соколова) Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Соколова (?) Настасья Петровна

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Соколова) Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Соколова (?) Настасья Петровна

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Соколова) Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Соколова (?) Настасья Петровна

Смерть
Неизвестно

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