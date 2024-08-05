Соколов (?) Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1678
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678
Отец: Соколов (?) Ефим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1712
Дочь: (Соколова) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1715
Сын: Соколов (?) Иван Иванович
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1718
Мать ребёнка: Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно