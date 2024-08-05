Соколов (?) Иван Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов (?) Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1678

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: Соколов (?) Ефим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1712

Дочь: (Соколова) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1715

Сын: Соколов (?) Иван Иванович

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1718

Сын: Соколов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Анна Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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