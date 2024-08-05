Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1685
Дата смертиПосле 1751
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685
Отец: Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1712
Дочь: (Соколова) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Соколов (?) Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1715
Сын: Соколов (?) Иван Иванович
Отец ребёнка: Соколов (?) Иван Ефимович
Рождение ребёнка
1718
Отец ребёнка: Соколов (?) Иван Ефимович
Смерть
После 1751