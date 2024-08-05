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Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1685

Дата смерти

После 1751

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1685

Отец: Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов (?) Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1712

Дочь: (Соколова) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Соколов (?) Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1715

Сын: Соколов (?) Иван Иванович

Отец ребёнка: Соколов (?) Иван Ефимович

Рождение ребёнка
1718

Сын: Соколов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Соколов (?) Иван Ефимович

Смерть
После 1751

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