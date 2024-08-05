Соколова (?) Настасья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколова (?) Настасья Петровна

Соколова (?) Настасья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

23.04.1763

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Пётр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1744

Сын: Соколов Феофилакт (Филат) Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1745

Сын: Соколов Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Соколова) Степанида Алексеевна

Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Соколов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Соколова) Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Соколова) Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Соколова) Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович

Смерть
23.04.1763

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