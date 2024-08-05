Соколова (?) Настасья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смерти23.04.1763
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Пётр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Сын: Соколов Феофилакт (Филат) Алексеевич
Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1745
Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Соколова) Степанида Алексеевна
Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Соколова) Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Соколова) Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Соколова) Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Соколов Алексей Иванович
Смерть
23.04.1763